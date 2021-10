Prozess in Nyon VD – Mann ist querschnittsgelähmt, weil er SBB-Stromleitungen stehlen wollte

1 / 2 Am 21. Juni 2020 ereignete sich in der Nähe der Gleise in Eclépens VD ein schwerer Unfall: Zwei Männer versuchten 960 Kilo Kupfer der SBB zu stehlen, einer von ihnen erlitt einen Stromschlag. Symbolbild Tamedia AG/Thomas Egli Die beiden stehen nun in Nyon VD vor Gericht. Symbolbild LMS

Darum gehts Zwei Angeklagte standen am Dienstag vor dem Strafgericht in Nyon VD, weil sie rund eine Tonne Kupfer von der SBB gestohlen haben sollen.

Einer der beiden Männer liess sogar seinen Komplizen im Stich, der einen schweren Stromschlag erlitten hatte.

Der Verunfallte ist seither querschnittsgelähmt.

« Mein Leben ist seit dem Unfall ruiniert. Lieber wäre ich gestorben, als das, was mir passiert ist » , sagt ein Waadtländer namens Mann Dilhan* vor e inem Gericht in Nyon VD. Zusammen mit seinem Komplizen Anton* soll er in der Nacht auf den 21. Juni 2020 versucht haben, 960 Kilo Kupfer aus den Stromleitungen der SBB in Eclépens VD zu stehlen. Der 34-jährige Dilhan erlitt dabei einen Stromschlag, ist seither querschnittsgelähmt.

Dilhan stand an jenem Abend in der Nähe der Gleise auf einer Leiter. Der Schlag liess ihn mehrere Meter in die Tiefe stürzen. Er konnte sich nicht mehr bewegen, schwebte in Todesgefahr. Der 29-jährige Anton aber leistete seinem Kollegen keine Hilfe, er machte sich einfach davon.

Anton liess Dilhan einfach liegen

Vor Gericht zeigt sich Dilhan geständig, Anton nicht. Der Waadtländer schildert, wie sein Kumpel ihn ermutigt habe, auf der Leiter immer höher zu steigen. Dann bat ihn Anton zu überprüfen, ob der Mast, an dem er arbeite, mit Strom geladen sei. Anton behauptet jedoch, zum Zeitpunkt des Unfalls weiter weg gewesen zu sein.

« Ich erinnere mich, dass er versuchte, mich zu wecken, ich hatte unerträgliche Schmerzen und ich sagte ihm, er solle Hilfe holen . Ich merkte aber, dass er es nicht tun wollte» , sagt Dilhan, der in dieser Nacht meinte, er würde sterben. Anton widersprach Dilhans Aussage: Er habe gesehen, dass sein Begleiter nicht mehr atmete, erklärte er. Weil er ihn nicht hochheben konnte, habe er in Panik einen Freund holen wollen. An den Unfallort kehrte jedoch niemand zurück.

Anton soll ausgeschafft werden

Anton, ein bulgarischer Staatsangehöriger, spricht kein Französisch. Vor Gericht gab er an, dass er die Notrufnummern in der Schweiz nicht kenne. « Kennen Sie die Notrufnummern in Bulgarien? » , fragte seine Anwältin Chiara Amoroso. Sie persönlich kenne die in Frankreich nicht einmal, gab die Anwältin an. Ihrer Version zufolge sei Dilhan der Drahtzieher der Operation gewesen, er habe Anton « ausgebildet» . Sie plädierte auf Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft sieht den Fall anders: Beide Männer sind wegen versuchten Diebstahls und qualifizierter Sachbeschädigung angeklagt, der Schaden für die SBB wurde auf fast 20'000 Franken geschätzt. Anton wurde zudem wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt.

Staatsanwalt Xavier Christe beantragte eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten für den bulgarischen Staatsangehörigen sowie seine Ausweisung aus der Schweiz für sieben Jahre: «Ein Land, in das er nur reiste, um Straftaten zu begehen.» Für Dilhan , dessen Vorstrafenregister nicht sauber ist, forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 90 Tagen zu 20 Franken, mit zwei Jahren Bewährungszeit.

Das Urteil wird in den nächsten Tagen verkündet.

* Name geändert