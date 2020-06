Rätselhaftes Phänomen

Mann kann plötzlich die Ziffern 2 bis 9 nicht mehr sehen

Forscher berichten von einem Amerikaner, der trotz intaktem Sehsinn die Ziffern 2 bis 9 nicht erkennen kann. Die Ziffern 0 und 1 sieht er dagegen völlig normal – genauso wie römische Ziffern.

Wie chaotische Spaghetti – so erscheinen einem Mann aus den USA manche Ziffern. Lediglich die 0 und die 1 erkennt er ohne Probleme. Das war nicht immer so: Die mysteriöse Zahlenblindheit trat vor acht Jahren plötzlich auf, berichten Forscher im Fachjournal «Pnas». Nach einer Art Anfall, auf den fortschreitende Schäden in verschiedenen Hirnarealen folgten.