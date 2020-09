Von der Maskenpflicht beim Einkaufen hat er offenbar noch nichts gehört: An einem Sonntag Anfang August ging ein Mann vollständig entblösst und ohne Maske in einem Migrolino in Wallisellen einkaufen. Das Video einer Leser-Reporterin zeigt, wie der Nackte gemächlich den Tankstellenshop verlässt und neben einer Tanksäule durchschlendert. Ein Migrolino-Mitarbeiter begleitet den unbekleideten Mann bis zur Ladentür.