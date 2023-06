Winterthur: Abfalleimer im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen

Das ist passiert

Das Winterthurer Tiefbauamt stellte während drei Wochen immer wieder fest, dass Abfalleimer in der Stadt gestohlen werden. Wer dahintersteckt, war nicht klar. Doch dann kam endlich Licht ins Dunkel: Am Freitag, 23. Juni, meldete ein Mitarbeiter des Tiefbauamts Winterthur, dass er einem Signal eines getrackten Abfalleimers gefolgt sei und an der angezeigten Örtlichkeit mehrere Abfalleimer in einer Garage stehen würden, wie die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung am Donnerstagabend schreibt.