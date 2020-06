AUS DER NACHBARSCHAFT

Mann klaut Radlader und wird bei Mittagsschlaf erwischt

Am Mittwoch hat ein 44-Jähriger einen Radlader von einem Firmengelände geklaut. Er habe ihn ausgeliehen, um seinen Bauwagen an den Bodensee zu bringen. Doch der Dieb wurde bei seinem Mittagsschläfchen von einem Polizisten aufgeweckt.

Lottstetten (D), 24.06.2020: Ein 44-Jähriger ging auf das Gelände einer Firma und klaute dort einen Radlader im Wert von 60’000 Euro. Die Firma informierte daraufhin die Polizei und diese leiteten eine Fahndung ein. Am Nachmittag fanden die Polizisten den Radlader rund 35 Kilometer weiter entfernt. Der 44-Jährige hielt im angehängten Bauwagen ein Mittagsschläfchen und musste sogar von einem Polizisten geweckt werden. Der Dieb habe den Radlader ausgeliehen, um seinen Bauwagen auf einen Campingplatz am Bodensee zu bringen. Dazu ist aber aber leider noch in die falsche Richtung gefahren.

«Was macht man, wenn man mit seinem Bauwagen in den Campingurlaub will, aber kein Fahrzeug hat, um den Bauwagen an den Zielort zu befördern? Richtig: man könnte sich ein Fahrzeug mit Anhängekupplung ganz legal ausleihen», schreibt die Polizei Konstanz auf Facebook. Eine ähnliche, allerdings nicht wirklich legal, hatte ein Mann am Mittwochmorgen in Lottstetten (D).