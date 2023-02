Luzern: Mann verprügelt Bekannten mit Spielzeugpistole

In einem Gebäude an der Zihlmattstrasse in Luzern hatte der 25-Jährige zudem einen Mann mit einer Spielzeugpistole verletzt und ausgeraubt.

Er bedrohte in einem Gebäude an der Zihlmattstrasse in Luzern einen Bekannten mit einem Messer und griff ihn mit einer Spielzeugpistole an: Das Kriminalgericht Luzern hat einen Mann (25) unter anderem wegen Raubes, Diebstahls und Sachbeschädigung schuldig gesprochen.