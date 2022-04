Serieneinbrecher aus dem Kanton St. Gallen muss für ein halbes Jahr in den Knast

In verschiedenen Ortschaften im Kanton brach der Mann in Geschäfte und Werkstätte ein, um an Bargeld oder an Wertsachen sowie Werkzeuge zu kommen. In einem Fall schlug er zwei Scheiben ein, um in ein Sportgeschäft zu gelangen. Dort nahm er ein rund 5500 Franken teures E-Bike mit. Das Fahrrad wurde anschliessend mit loser Kette auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums gefunden und wies Kratzer auf.