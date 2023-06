Zug: Mann weigert sich, vom Dach zu kommen

Die Zuger Polizei rückte am Mittwochabend zu einem aussergewöhnlichen Einsatz aus. Kurz vor 19.30 Uhr meldete eine 40-jährige Frau, dass sie von ihrem Mann geschlagen worden sei. Dies schreibt die Polizei am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden die verletzte Frau im Freien. Der Mann war in der Wohnung. Die Polizisten nahmen Kontakt mit dem Mann auf – der daraufhin auf das Dach des Mehrfamilienhauses kletterte.