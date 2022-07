Weinfelden TG: Mann klingelt Sturm bei Anwohnerin und fragt: «Ist der Chef da?» 

Eine Frau teilt in einer lokalen Facebook-Gruppe ihren Unmut über eine Begegnung mit zwei mutmasslichen Einbrechern in Weinfelden TG . «Ich wollte euch gerne kurz darauf aufmerksam machen, dass sehr wahrscheinlich zwei Einbrecher unterwegs sind im Quartier beim Coop Bau und Hobby», schreibt die Frau in die Gruppe.

Am ersten Juli klingelte es bei der Frau gegen 19.45 Uhr mehrmals an ihrer Haustüre. «Der Mann klingelte Sturm und hämmerte wie verrückt an unsere Haustür. Als ich die Tür aufmachte, trat der Mann sehr schnell und nahe an die Türe heran und fragte mich: ‹Ist der Chef da?› Danach habe ich die Türe gleich wieder geschlossen.»