Hemishofen SH

Mann kollidiert mit Wiffe und wird unter Wasser gezogen – Zustand kritisch

Im Kanton Schaffhausen hat sich ein Mann bei einem Badeunfall schwer verletzt. Er soll eine Schwimmhilfe mit einem Stand-Up-Paddle zusammengebunden haben.

In Hemishofen SH wurde ein Mann ins Spital eingeliefert, nachdem mit der Wiffe 53 am Hochrhein kollidiert war. Laut der Kantonspolizei befindet er sich derzeit in kritischem Zustand.