Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann läuft mit Sturmgewehr durch Stadt, um Bank auszurauben



Am Dienstag lief ein 26-Jähriger mit einem Sturmgewehr durch Glarus. Er wollte eine Bank ausrauben, doch die Polizei konnte ihn aufhalten. Dank einer aufmerksamen Passantin.

St. Margrethen SG, 04.05.2020: Mitarbeitende der EZV kontrollierten am 17. April beim Grenzübergang einen 27-Jährigen der auf dem Heimweg war. Weil sie während der Kontrolle Marihuanageruch wahrnahmen wurde ein Betäubungsmittelspürhund eingesetzt, mit Erfolg. In der Reserveradmulde seines Autos hat der Hund rund 3300 Hanfsetzlinge aufgespürt. Der Mann wurde zusammen mit den Hanfsetzlingen der Kantonspolizei St. Gallen übergeben.

Glarus GL, 05.05.2020: Ein bewaffneter Mann war zu Fuss zur Glarner Kantonalbank unterwegs . Er konnte kurz darauf vor der Bank durch die Polizei angehalten werden. In der Folge liess er sich ohne Widerstand verhaften. Verletzt wurde niemand. Das mitgeführte Sturmgewehr war nicht geladen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 26-jährige Schweizer aus Geldnot einen Banküberfall begehen. Die Umstände werden durch die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei untersucht.

Eine Passantin meldete am Dienstag kurz vor Mittag der Kantonalen Notrufzentrale einen bewaffneten Mann, der zu Fuss vom Rathaus in Richtung Glarner Kantonalbank unterwegs sei. Der Mann trug auch keine Munition auf sich.