Aktualisiert vor 6min

Jona SG

Mann lag tot in Wohnung – er starb an Corona

In einer Wohnung in Jona wurde Ende März ein 59-jähriger Sri Lanker tot aufgefunden. Er befand sich wegen einer Coronavirus-Erkrankung in Selbstisolation. Es wurde dennoch eine Strafuntersuchung eröffnet. Nun ist klar: Er starb am Virus.

von Tabea Waser

1 / 5 Weil er an Covid-19 erkrankte, musste sich ein 59-Jähriger aus Jona SG in Selbstisolation begeben. Foto: Keystone / Peter Klaunzer Ende März wurde er tot in seiner Wohnung in Jona gefunden. Google Maps Trotz der Coronavirus-Erkrankung wurde eine Strafuntersuchung eröffnet. Foto: Keytone / Laurent Gillieron

Darum gehts Ende März wurde ein Mann (59) tot in seiner Wohnung gefunden.

Er war am Coronavirus erkrankt und in Selbstisolation.

Um die genauen Todesumstände abzuklären, wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Diese ist nun abgeschlossen: Die Todesursache ist das Coronavirus.

Beamte der Kantonspolizei St. Gallen fanden am Mittwoch, 25. März, nach 17 Uhr den 59-jährigen Sri Lanker tot in seiner Wohnung in Jona. Er hatte sich dort in Selbstisolation befunden, weil er von seinem Hausarzt positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden war.

Bei der durch die Polizei und den Amtsarzt durchgeführten Legalinspektion konnten keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung am Todeseintritt festgestellt werden, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung der St. Galler Staatsanwaltschaft. Aufgrund der vorerst nicht ganz klaren Auffindesituation wurde der Leichnam des Verstorbenen auf Verfügung der Staatsanwaltschaft noch am gleichen Tag ins Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital St. Gallen überführt – zur Bestimmung der genauen Todesursache. «Die Obduktion ergab, dass der Todeseintritt auf ein Atemversagen bei akuter Lungenschädigung infolge einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zurückzuführen ist», so die Staatsanwaltschaft.

Kein Vorwurf an Hausarzt

Die durchgeführte Strafuntersuchung förderte laut Staatsanwaltschaft keine Sorgfaltspflichtverletzungen von Drittpersonen zutage. Dem Hausarzt könne kein Vorwurf gemacht werden. Gemäss den Merkblättern des Bundesamts für Gesundheit ist auch für Risikopatienten bei einem positiven Testresultat betreffend Coronavirus Sars-CoV-2 nicht zwingend eine Hospitalisierung anzuordnen, sondern grundsätzlich – wie im vorliegenden Fall praktiziert – die Selbstisolation. Bedeutsam sei ferner auch gewesen, dass der Verstorbene trotz seiner Erkrankung grundsätzlich mobil war.