Lyssach BE

Mann leblos aus Emme geborgen

Am Sonntagnachmittag ist in Lyssach ein lebloser 65-Jähriger aus der Emme geborgen worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte sich der Mann zuvor, im Bereich der vier Schwellen, zum Baden ins Wasser begeben und war daraufhin in Schwierigkeiten geraten», teilt die Polizei am Montag mit. Es bestünden keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Ein medizinisches Problem könne nicht ausgeschlossen werden.

Am Sonntagnachmittag erblickten Spaziergänger in der Emme eine leblose Person.

Am warmen Sonntagnachmittag waren überall in der Schweiz viele Ausflügler unterwegs. Einige wagten sich bei den fast schon sommerlichen Temperaturen in ein Gewässer. In Lyssach BE wurde dies einem 65-jährigen Mann zum Verhängnis: Um 16.40 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach in der Emme im Bereich Emmenweg im Gemeindegebiet Lyssach ein menschlicher Körper treibe. Umgehend rückten verschiedene Einsatzkräfte aus.