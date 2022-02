Kriminalgericht Luzern – Mann lebt in Luxus dank seinen Scheinfirmen – drei Jahre Haft

1 / 3 «Der Beschuldigte lebte auf Kosten der Gesellschaft und deren Gläubiger», heisst es in einem Urteil des Luzerner Kriminalgerichtes. Verurteilt wurde ein heute 43-jähriger Mann. Gerichte Luzern Dieser nutzte unter anderem das Firmenkonto für private Ausgaben: So bezahlte er damit etwa Uhren und leistete sich privat einen BMW. Gerichte Luzern Laut Kriminalgericht leistete er «sich und seiner Familie einen luxuriösen Lebensstil, der weit über seinen eigentlichen finanziellen Möglichkeiten lag». Gerichte Luzern

Darum gehts Ein heute 43-jähriger Mann hat verschiedene Vergehen begangen. Unter anderem nutzte er das Firmenkonto für private Ausgaben und Luxusgüter.

Schon bei anderen Unternehmen ging der Mann ähnlich vor.

Das Kriminalgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen heute 43-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von mehreren Jahren verurteilt. Es geht um jahrelangen Betrug und Erschleichung von einer halben Million Franken. So habe der im Kanton Obwalden wohnhafte Mann 2012 zum Schein in Luzern ein Personalvermittlungsunternehmen gegründet. Verschiedene Personen setzte er dabei als Strohmänner im Verwaltungsrat ein, damit er selbst nicht in Handelsregistereinträgen der Firmen auftaucht. Selbst war er nicht eingetragen, «da er die für die Personalvermittlung notwendige Bewilligung nicht erhielt und deshalb auf andere Lizenznehmer angewiesen war», heisst es im Urteil des Kriminalgerichts. Bei einer anderen von ihm geführten Gesellschaft kam es ab 2016 zu ähnlichen Vorgehensweisen.

Luxusgüter, Privatauto, Lohnzahlungen

Für die Gründung der Aktiengesellschaft wurde 2012 zum Schein Gründungskapital von einer Geldgeberin überwiesen. Nachdem die Gründungsurkunde von einem Notar beurkundet worden war, wurde das Geld wieder an die Geldgeberin zurücküberwiesen. Das Geld stand dem Unternehmen also gar nicht zur Verfügung. Auch der Handelsregisterbeamte wurde so getäuscht. Schon kurz nach der Gründung gingen erste Betreibungen bei der AG ein. 2015 wurde der Konkurs eröffnet.

Der 43-Jährige bezog immer wieder Geld von dem Firmenkonto und bezahlte über das Konto auch private Einkäufe – unter anderem bezahlte er so Uhren und kaufte in Modeboutiquen ein. Über 53’000 Franken verprasste er so: Geld, das der Mann in seiner finanziellen Situation gar nicht zurückzahlen konnte. «Der Beschuldigte lebte auf Kosten der Gesellschaft und deren Gläubigern», heisst es im Urteil. Auch ein privat genutzter BMW wurde über das Geschäftskonto abgerechnet. Die Firma bezahlte so über 27’000 Franken an das Privatauto.

Weiter bezahlte der Mann seiner Ehefrau zwischen 2013 und 2015 Lohnzahlungen in der Höhe von rund 127’000 Franken aus, obwohl diese nie für die Gesellschaft arbeitete. Und: Der 43-Jährige bezahlte Angestellten Löhne, von denen er «die der Ausgleichskasse geschuldeten Arbeitnehmerbeiträge» abziehen liess. Die Abzüge in der Höhe von über 190’000 Franken leitete er aber nicht an die Ausgleichskasse weiter.

Zu Freiheitsstrafe kommt Geldstrafe hinzu

Im schweizerischen Strafregister ist der Mann zudem bereits mehrfach verzeichnet. So wurde er bereits 2015 wegen Misswirtschaft und 2010 unter anderem wegen betrügerischen Konkurses schuldig gesprochen. Das hat ihn laut Kriminalgericht aber nicht von weiteren Straftaten abgehalten. Er «machte genauso weiter wie zuvor und gründete eine neue Gesellschaft nach der anderen», so das Kriminalgericht. «Durch sein Verhalten finanzierte er sich und seiner Familie einen luxuriösen Lebensstil, der weit über seinen eigentlichen finanziellen Möglichkeiten lag», heisst es im Urteil des Kriminalgerichts.

Das Kriminalgericht sprach den Mann unter anderem wegen mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht, mehrfacher Erschleichung einer falschen Beurkundung, mehrfachen Pfändungsbetrugs und Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen schuldig. Der 43-Jährige wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Zudem muss er eine Geldstrafe von 20’000 Franken bezahlen. Vom Vorwurf der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung wird der Mann freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berufung wurde eingelegt.

