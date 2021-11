Luzern - Mann legt Nagelbrett auf Strasse und zündet Briefkästen an

Aus vier Briefkästen in der Stadt Luzern rauchte es am Freitagmorgen. Diese konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

In der Stadt Luzern wurden vier Briefkästen der Post in Brand gesteckt.

Bei der Luzerner Polizei gingen am Freitag zwischen acht und neun Uhr mehrere Meldungen über brennende Briefkästen ein. Ausgerückte Einsatzkräfte stellten an der Morgarten-, Obergrundstrasse, Hirschengraben und an der Bahnhofstrasse rauchende Briefkästen fest, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Diese konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.