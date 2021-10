Neues Long-Covid-Symptom - Mann leidet nach Covid-19-Erkrankung unter «analem Unbehagen»

Nach einer eingehenden Untersuchung des Patienten, bei denen mögliche Ursachen wie Diabetes mellitus, Nierenfunktionsstörungen und Eisenmangel ausgeschlossen werden konnten, kam für die behandelnden Ärzte des Universitätsspitals in Tokio nur eine Diagnose in Frage: Der 77-Jährige litt an einem sogenannten Restless-Anal-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine Variante des deutlich geläufigeren Restless-Leg-Syndroms, kurz RLS (siehe Box). «Dieser Fall erfüllt vier wesentliche Merkmale des RLS: Bewegungsdrang, Verschlimmerung in Ruhe, Besserung bei Bewegung und Verschlimmerung am Abend», so Itaru Nakamura, Experte für Infektionsprävention und -kontrolle an der Medizinischen Universität Tokio, und seine Kollegen.