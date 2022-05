Rom : Mann leiht sich Maserati aus und fährt damit die Spanische Treppe hinunter

Beim Vorfall wurde das Weltkulturerbe aus dem 18. Jahrhundert beschädigt. Nun scheint der fehlbare Fahrer gefunden. Doch die Polizei ermittelt weiter.

Millionen Menschen besuchen die berühmte Treppe in Rom jedes Jahr.

Er soll mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom hinuntergefahren sein und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Italiens beschädigt haben: Nun scheint der Fahrer gefunden. Er habe falsch rangiert und sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen, zitierten die Zeitungen «Corriere della Sera» und «La Repubblica» den Mann. Ein Sprecher der römischen Polizei erklärte am Freitag, er könne noch nicht bestätigen, dass sich der Autofahrer gestellt habe. Die Ermittlungen gingen weiter.

Mindestens drei Stufen der Treppe wurden beschädigt

Der Mann soll nach Medienberichten den Luxuswagen in Mailand ausgeliehen und Mitte der Woche an der Kirche Trinità dei Monti hinunter auf die Stufen gelenkt haben. Mit der Hilfe von Passanten sei er wieder von der Treppe gekommen und davongefahren, hiess es in den Berichten. Mindestens drei Stufen seien beschädigt, sagte der Polizeisprecher. Der Vorfall sei mit Videokameras aufgenommen worden.