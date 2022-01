Sirnach TG – Mann lenkt Auto mit 15 auf 30 Zentimeter kleinem Guckloch

Am Freitagmorgen wurde in Rheineck SG eine Fussgängerin von einem Auto auf dem Zebrastreifen angefahren, dessen Scheiben vereist und beschlagen waren.

Mit einem solch winzigen Guckloch war ein Autofahrer am Mittwoch in Sirnach TG unterwegs.

15 Zentimeter breit und 30 Zentimeter lang, nicht mal die Grösse eines A4-Blatts – so winzig war das Guckloch eines 49-jährigen Autofahrers in Sirnach TG. Er wurde während der Fahrt am Mittwochabend von einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau angehalten.

Er sei in Eile gewesen und habe ausserdem keinen Eiskratzer im Fahrzeug, gab er gegenüber den Einsatzkräften zu Protokoll. Daraufhin musste er einen Eiskratzer kaufen gehen und durfte erst weiterfahren, als die Scheiben frei waren, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. «Für seinen Blindflug muss er mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen», sagt Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Ausserdem werde das Strassenverkehrsamt in Kenntnis gesetzt. Dieses wird über einen Entzug des Fahrausweises entscheiden.

Fussgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Der Gucklochfahrer von Sirnach TG ist kein Einzelfall. Am Freitag, kurz vor sieben Uhr ist es in Rheineck SG zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fu ss gänger in gekommen, die den Zebrastreifen überquerte. Es wurde festgestellt, dass die Frontscheibe des Autos zum Unfallzeitpunkt vereist und beschlagen war, wie die Kantonspolizei St . Gallen in einer Medienmitteilung mitteilte. Gemäss jetzigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass der 57-jährige Autofahrer deswegen die Fussgängerin nicht gesehen hat. Die 20-jährige Fussgängerin musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.