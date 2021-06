Stein am Rhein SH - Mann liegt nach Autounfall eine Nacht lang in einer Pfütze – Hund fand ihn

Für einen 80-jährigen Mann müssen die 15 Stunden in einer Pfütze unendlich gewesen sein: Der Rentner geriet bei einem Wendemanöver am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Wasserreservoirs Ur Erle in Stein am Rhein mit seinem Auto in einen kleinen Graben und blieb stecken. Als der Senior das Auto verliess, stürzte er und fiel in eine grosse Pfütze. Darin blieb er bis am Dienstagmorgen liegen, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.