Ein Mann auf einem Boot hält Essen in der Hand, ein Schwan schwimmt im Wasser nebenan und will das Essen ergattern. Als das Tier nach der Hand des Mannes schnappt, packt der Unbekannte den Schwan am Hals und hält ihn einige Sekunden fest. «Was hast du gemacht», hört man ihn fragen. Das zeigt ein Video, das derzeit auf Social Media kursiert. Als der Mann loslässt, flüchtet der Schwan.