vor 1h

Uznach SG Mann macht 24-Jährigen mit Alkohol gefügig und vergeht sich an ihm

Ein 45-Jähriger steht am Freitag wegen des Vorwurfs der Schändung an einem zum Tatzeitpunkt 24-Jährigen vor dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach SG.

von Büro Ostschweiz

1 / 3 Das Gebäude, in dem sich das Kreisgericht See-Gaster befindet. ZSZ Ein 45-jähriger Serbe muss sich am Freitag (21.8.2020) dort verantworten. ZSZ Er ist wegen Schändung, Weiterverbreitung von Pornografie und Besitz verbotener Pornografie angeklagt. ZSZ

Darum gehts Ein junger Mann wurde bei einem Firmenfest von einem Mitarbeiter mutmasslich abgefüllt.

Betrunken wurde der junge Mann vom älteren Mann auf ein Hotelzimmer gebracht.

Dort nahm der Ältere am Jüngeren mutmasslich sexuelle Handlungen vor.

Der beschuldigte Serbe muss sich vor Gericht verantworten.

Ihm drohen 12 Monate Gefängnis und ein Landesverweis von acht Jahren.

Das Unheil für einen jungen Mann begann harmlos an einer Mitarbeiterfeier im Januar 2018 in einem Restaurant im Kanton St. Gallen. Von einem heute 45-jährigen Mann wurden ihm laut Anklageschrift der St. Galler Staatsanwaltschaft insgesamt drei Biere und ein Whiskey serviert. Offenbar vertrug der jüngere Mann den Alkohol schlecht: Er musste sich übergeben, was der heute 45-jährige Arbeitskollege aus Serbien mitbekam. Er kümmerte sich darauf um den jüngeren Kollegen und brachte ihn gegen Mitternacht in ein Hotelzimmer im selben Gebäude, wo sich der Betrunkene erneut übergeben musste und schliesslich einschlief.

«Hey Kolleg, nei, hör uf»

Doch plötzlich erwachte der damals 24-Jährige aus dem Schlaf und bemerkte, dass seine Hose heruntergezogen war und ihn der Serbe «oral und mit der Hand befriedigte», wie es in der Anklageschrift heisst. Damit nicht genug: Der Serbe nutzte die Erregtheit des jüngeren Mannes, positionierte sich nackt liegend vor ihm und sorgte dafür, dass der Jüngere bei ihm eindrang. Gleichzeitig befriedigte sich der heute 45-Jährige selbst.

Der jüngere Mann wollte das alles gar nicht, befand sich aber noch im Halbschlaf und war immer noch betrunken. Im Nachhinein errechnete das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen eine Blutalkoholkonzentration zwischen 1,39 und 2,15 Promille. Körperlich habe sich der jüngere Mann nicht zur Wehr setzen können, zumal der Serbe zehn Zentimeter grösser ist und auch sonst ein gewichtiger Unterschied bestand. Der Serbe wird als rund 90 Kilo schwer, der jüngere Mann als rund 60 Kilo schwer beschrieben, bei einer Körpergrösse von gerade mal 173 Zentimetern. Verbal machte der Geschädigte jedoch auf sein Missfallen aufmerksam. «Hey Kolleg, nei, hör uf», soll er laut Anklageschrift gesagt haben.

Flucht ergriffen

Als der Serbe von ihm abliess, sagte der jüngere Mann zu diesem, er hätte Herzprobleme, und er solle doch Hilfe holen. Nachdem der Serbe das Zimmer verlassen hatte, ergriff der jüngere Mann die Flucht, indem er auf das Dach gelangte und von dort auf die Strasse, wo er – nur mit einem Kurzarmhemd bekleidet – das Auto einer Frau anhielt. Er bat diese darum, die Polizei zu informieren, was diese umgehend tat. Die Polizei fuhr den Geschädigten ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen. Auf der Fahrt dorthin verlor er, vermutlich wegen des Alkoholkonsums, kurzzeitig das Bewusstsein.

Illegale Pornografie auf Smartphone

Der Beschuldigte verneinte laut Anklageschrift, homosexuelle Neigungen zu haben. Eine Untersuchung von dessen Smartphone liess darüber aber kaum Zweifel übrig: Es zeigte sich, dass darauf diverse Videos mit homosexuellem Inhalt konsumiert worden sind. Auch illegale Pornografie wurde festgestellt. Kurz nach dem Vorfall wurde der Serbe in Untersuchungshaft genommen.

Landesverweis gefordert

Am Freitag muss er sich vor dem Kreisgericht See-Gaster verantworten. Ihm werden Schändung, Weiterverbreitung von Pornografie und Besitz verbotener Pornografie vorgeworfen. Der Staatsanwalt fordert eine Verurteilung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 26 Monaten. 12 davon müsste der Mann laut Forderung der Staatsanwaltschaft absitzen. Zudem soll der Mann während acht Jahren des Landes verwiesen werden. Der Mann hat Vorstrafen im Zusammenhang mit Vergehen gegen das Ausländergesetz sowie wegen grober Verkehrsregelverletzung.