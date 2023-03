Japan: Verlobungsring aus Fingernägeln

Japan : Mann macht aus seinen Fingernägeln einen Verlobungsring

In Zeiten der Inflation ist Sparen angesagt – und selber machen . Ein in Japan wohnhafter Mann, dessen Name nicht bekannt ist, zeigt auf Youtube, wie es mit Schmuck geht. Ein Jahr lang hat er seine Fingernagelreste gesammelt, um daraus einen Verlobungsring zu machen. Im rund 17-minütigen Video zeigt er den gesamten Herstellungsprozess.

Der Mann zerkleinert die Nägel zunächst, um sie in ein feines Pulver zu verwandeln und vermischt sie dann in einem Topf mit Wasser. Anschliessend presst er die halbflüssige Substanz zusammen und drückt die überschüssige Flüssigkeit mit einer Schraube heraus. Das tut er so lange, bis nur noch eine kleine Menge Pulver übrig war. Dann kommt die Schraube, mit der er die überschüssige Flüssigkeit herausgedrückt hat, und die restliche Paste für 90 Minuten bei 150 Grad in die Mikrowelle. Was nach dem Erhitzen herauskommt, sieht weit entfernt von Nagelspänen aus.