Milwaukee, USA: Mann macht Selfie mit Brille von Opfer nachdem er sechs Menschen tötete

Die Ermittler fanden ein Selfie, das Birkley angeblich am 20. Januar, wenige Stunden nach den Morden, im Keller des Hauses aufgenommen hatte.

Die sechs Opfer wurden am 23. Januar in einem Doppelhaus gefunden, obwohl die Ermittler glauben, dass sie drei Tage zuvor getötet wurden.

Ein 34-jähriger Mann aus Wisconsin in den USA wurde im Zusammenhang mit dem Tod von sechs Menschen angeklagt, deren Leichen im Januar in einem Doppelhaus in Milwaukee gefunden worden waren.