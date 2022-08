Schmuck und Bargeld: Mann macht spektakulären Fund im Garten und ist 120’000 Euro reicher

Ein Mann hat in Hanau, im deutschen Bundesland Hessen, in einer Hecke seines Gartens 100’000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 20’000 Euro gefunden. Gewissenhaft schaltete der Rentner die Polizei ein und übergab ihr den wertvollen Fund, wie die «Hessenschau» schreibt.



Die Polizei habe die Besitzerin oder den Besitzer jedoch nicht ermitteln können. Deshalb gehe der Schmuck und das Bargeld nun an seinen Finder über, sagte Thomas Leipold, Sprecher der Polizei Offenbach. Er bezieht sich auf die Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach der Finder sechs Monate nach der Anzeige bei der zuständigen Behörde das Eigentum an der Sache erwirbt.