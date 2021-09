Zug - Mann masturbiert vor zwei Schülerinnen (15)

Nahe des «Goldenen Kiosks» am Zuger Seeufer bemerkten zwei 15-jährige Mädchen am Sonntag einen Mann, der sie beobachtete.

Am Sonntag folgte ein Mann (60) am Zuger Seeufer zwei 15-jährigen Mädchen.

Kurz nach 20.15 Uhr am Sonntagabend spazierten zwei 15-jährige Mädchen an der Zuger Seepromenade entlang. Beim «Goldenen Kiosk» bemerkten sie einen Mann: Dieser sass auf einer Sitzbank und beobachtete die beiden Schülerinnen, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden. Weil die beiden 15-Jährigen verunsichert waren, liefen sie oberhalb der Katastrophenbucht entlang der Strasse weiter. «Der Mann folgte ihnen auf gleicher Höhe, jedoch unterhalb, entlang dem Seeufer», so die Mitteilung.