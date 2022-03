Rapperswil-Jona SG : Mann meldet, er habe seine Frau verletzt – Polizei findet tote 32-Jährige

In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung über ein Tötungsdelikt in einer Wohnung an der Kniestrasse erhalten. Ein 35-jähriger Kosovare wurde festgenommen. Eine 32-jährige Kosovarin ist verstorben.



1 / 3 In dieser Liegenschaft in Rapperswil-Jona kam es mutmasslich zu einem Tötungsdelikt. Ein 35-jähriger Kosovare soll seine 32-jährige Ehefrau getötet haben. BRK News Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte den Ehemann der Verstorbenen antreffen und festnehmen. BRK News Die Spurensicherung ist vor Ort. BRK News

Ein 35-jähriger Kosovare meldete am Samstag um 3.20 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen, dass er soeben seine Frau massiv verletzt habe, wie die Kapo St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte den Mann antreffen und festnehmen. Die Frau war bereits verstorben.



Der genaue Tathergang und das Motiv werden von der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen abgeklärt. Zum Tatzeitpunkt befanden sich drei im selben Haushalt lebende Kinder ebenfalls in der Wohnung. Sie blieben unverletzt und werden durch Familienangehörige betreut.

Im Einsatz standen neben mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St.Gallen der Rettungsdienst mit Notarzt, das Institut für Rechtsmedizin sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.