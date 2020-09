In diesem Haus in Adliswil soll ein Mann seine Lebenspartnerin getötet haben.

Der Mann wollte einen Freispruch, der Staatsanwalt 15 Jahre – das Bezirksgericht Horgen hat ihn vor einem Jahr wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Dagegen wehrt er sich vor dem Zürcher Obergericht. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen heute 63-jährigen Schweizer. Er soll Ende Oktober 2017 in der gemeinsamen Wohnung in Adliswil seine Freundin getötet haben, wobei das Tatmotiv für das Gericht «schleierhaft» war.

Der arbeitslose Betriebsökonom und die schwer alkoholkranke Frau waren seit 15 Jahren ein Paar. Er hatte sie an Weihnachten 2002 bewusstlos im Schnee liegend aufgefunden und kümmerte sich um sie. Die Beziehung war geprägt von Streitereien, Alkohol, Trennung und Versöhnung. So auch an jenem Abend des 30. Oktober 2017, als die beiden in einem Restaurant waren. Die Frau war schwer betrunken, als sie sich auf den Heimweg machte. Einige Zeit später ging auch der ebenfalls alkoholisierte Mann nach Hause.

Mann rief die Polizei

Dort fand er die Frau schlafend auf dem Wohnzimmerboden. Er habe ihr ein paar Ohrfeigen versetzt, damit sie erwache, sagte er damals vor dem Bezirksgericht, und habe sie mit den Kleidern in die Badewanne gelegt. Am nächsten Morgen trug er sie aufs Bett und zog ihr ein Pyjama an. Aber erst eineinhalb Tage später, am Morgen des 1. November, will er gemerkt haben, dass sie tot sei, und alarmierte die Polizei.