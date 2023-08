Kriminalgericht Luzern : Mann missbraucht Mädchen jahrelang – vom Urteil will er nichts wissen

Ein heroinabhängiger Mann reiste im Februar 2013 in die Schweiz und lernte kurze Zeit später die Mutter seines späteren Opfers kennen. Er freundete sich mit der Frau an und sie half ihm bei der Arbeitssuche und bei sprachlichen Problemen. Der Beschuldigte wollte der Frau ebenfalls unter die Arme greifen und verbrachte täglich Zeit mit ihr und ihrer Tochter in der Wohnung der beiden.

Die Mutter arbeitete Schicht und in dieser Zeit hielt sich der Beschuldigte ohne Wissen der Mutter alleine mit ihrer damals zwölfjährigen Tochter in der Wohnung auf. Auch ausserhalb der Wohnung traf er sich mit der Minderjährigen alleine. Er unterstützte sie in ihrem Alltag, chauffierte sie in der Gegend herum und beschaffte ihr Zigaretten und Alkohol. Die beiden hatten fast täglich Kontakt.