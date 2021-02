Almosen ergaunert : «Mann mit 2000 Tumoren» zu zwei Jahren Haft verurteilt

Weil er das Mitleid und die Grosszügigkeit von Bürgern und Prominenten schamlos ausnutzte, muss ein Mann aus Spanien nun hinter Gitter. Er behauptete, todkrank zu sein und forderte deswegen finanzielle Unterstützung.

Ein in Spanien als «Mann mit den 2000 Tumoren» bekannt gewordener Betrüger ist zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er zahlreichen Prominenten und auch «Normalbürgern» mehr als 260’000 Euro für eine angeblich notwendige Krebsbehandlung aus den Rippen geleiert hatte.

Der am Montag verurteilte Paco Sanz hatte 2010 behauptet, er habe Krebs im Endstadium, fast 2000 Tumore und nur noch wenige Monate zu leben. Für eine experimentelle Behandlung, die seine letzte Hoffnung sei, brauche er dringend finanzielle Hilfe.

Regelmässige Fernsehauftritte

Tatsächlich litt der Mann an einer genetischen Erkrankung namens Cowden-Syndrom. Die bei ihm diagnostizierten Tumore sind jedoch gutartig und bedeuten keine Lebensgefahr. Während er Geld für eine USA-Reise zur angeblichen experimentellen Behandlung sammelte, habe er in Wirklichkeit an einer klinischen Studie teilgenommen, wobei alle Kosten von dem betroffenen Pharmaunternehmen getragen wurden, betonte das Gericht.