Uerschhausen TG: Mann mit 3 Promille im Blut fährt in Mauer und Misthaufen

Ein stark betrunkener Autofahrer (30) hat am Freitagabend in Uerschhausen einen Selbstunfall verursacht, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte. Der 30-Jährige war kurz nach 22 Uhr auf der Nussbaumerstrasse unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Das Auto prallte auf dem Vorplatz eines Landwirtschaftsbetriebes gegen eine Stützmauer und einen Misthaufen. Personen in der Nähe hatten die Polizei über den Vorfall informiert. Verletzt wurde niemand.