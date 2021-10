St. Gallen : Mann mit abgebrochener Flasche attackiert

In der Stadt St. Gallen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Angriff auf einen 59-Jährigen.

Der Vorfall ereignete sich an der Multergasse in der St. Galler Altstadt.

In St. Gallen versuchte am Samstagabend ein Unbekannter einen Mann anzugreifen.

Am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, ist an der Multergasse in der St. Galler Altstadt ein Mann (59) von Unbekannten mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen worden. «Glücklicherweise konnte der 59-Jährige den Angriff abwehren», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung am Sonntagmorgen.