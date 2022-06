Erster Fall im Kanton: Mann mit Affenpocken in Basel isoliert

In Basel wurde der erste Affenpocken-Fall festgestellt, wie das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Der betroffene Mann habe sich in Europa angesteckt und zeige milde Symptome. Er befinde sich in Isolation, das Contact-Tracing-Team kläre mögliche weitere Kontaktpersonen ab.

Der erste Fall von Affenpocken in der Schweiz wurde am 21. Mai im Kanton Bern gemeldet. Ein zweiter Fall folgte am 24. Mai im Kanton Genf, ein dritter am 26. Mai im Kanton Zürich. Am 30. Mai lag die Zahl der weltweit bekannten Fälle bei über 250. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht aber nicht davon aus, dass es zu einer Pandemie kommt wie durch das Coronavirus. Auch das BAG schätzt, dass es nur begrenzte Ausbrüche geben wird, mit neuen Fällen in der Schweiz müsse aber gerechnet werden.