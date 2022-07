Madrid: Mann mit Affenpocken reist in U-Bahn – schockierter Arzt macht Bild viral

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der Affenpocken am 24. Juli eine «Notlage von internationaler Tragweite» ausgerufen.

In Madrid stieg ein Mann mit Affenpocken in die U-Bahn.

Henriques schildert auf Twitter seine Erfahrung: Er habe sich dem Mann genähert und ihn auf die Situation angesprochen. «Ich fragte ihn, was er in der Metro mache, wenn er Affenpocken habe. Seine Antwort: ‹Meine Ärztin hat mir nicht gesagt, dass ich zu Hause bleiben müsse. Ich solle nur eine Maske tragen›.»

Henriques ist baff. Er macht den Kranken darauf aufmerksam, dass genau «zu diesem Zeitpunkt die Läsionen, die er am ganzen Körper hat, am ansteckendsten sind. Ich erklärte ihm, dass ich Arzt bin und dass er vielleicht die Anweisungen seiner Hausärzten missverstanden hat.» Der Mann in der U-Bahn reagierte genervt. Er sagte Henriques, er solle ihn gefälligst in Ruhe lassen.

Der Arzt gab in dem Moment seinen Kampf auf. «Wie viele Menschen hat dieser Mann angesteckt? Keine Ahnung. Er ist Maurer, heterosexuell, zwischen 40 und 50 Jahre alt.» Arturo Henriques wird selbst bewusst, wie gefährlich die öffentlichen Verkehrsmittel sind. «Seit diesem Vorfall sitze ich in der U-Bahn nicht mehr ab und versuche, nichts anzufassen.»

Zwei Todesfälle in Spanien

In den letzten Tagen sind erstmals Todesfälle in Europa nach einer Affenpocken-Infektion bekannt geworden. Zwei Männer starben am Freitag und Samstag in Spanien. Die beiden Patienten waren jeweils in Spitälern in den Regionen Valencia und Andalusien mit einer Gehirnentzündung eingewiesen worden.