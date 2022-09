Zürich: Mann mit Kind zieht Knabenschiessen-Besucherinnen über den Tisch

Bei den Chips, die der Mann verkauft hat, handelt es sich um Karten, die an Helferinnen und Helfer verteilt wurden. Diese zu verkaufen, sei verboten, so Knabenschiessen-Sprecher Stefan Bachmann.

Bei der «Maxximum 2» Bahn wurden am Montagabend zwei Schwestern von einem Vater angesprochen, der Fahrchips verkaufte.

Am Montagabend verkaufte ein Mann Fahrchips in der Schlange einer Knabenschiessen-Bahn.

Nina (22) und ihre Schwester (26) waren am Montag am Knabenschiessen. «Wir wollten ein paar Bahnen ausprobieren und uns einen tollen Abend machen.» Eine dieser Bahnen war die «Maxximum 2». «Die Schlange war lang.» In der Reihe wurden die Zürcherinnen dann von einem Mann mit zwei Kindern angesprochen. «Er bot uns zwei Fahrchips für je 15 Franken an.» Das ist der Preis eines Zutritts für die Bahn. Laut Nina sagte der Vater, dass die Kinder für die «Maxximum 2» leider zu klein seien und er deshalb die Chips nicht gebrauchen könne. «Weil der Mann uns leid tat, kauften wir ihm die Fahrscheine ab.»