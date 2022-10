Muttenz BL : 36-jähriger Mann mit Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital gebracht

In einem Mehrfamilienhaus in Muttenz BL wurde in allen Räumen ein erhöhter Wert von Kohlenmonoxid gemessen. Die Bewohner wurden evakuiert.

Am Samstagabend kurz nach 18.30 Uhr wurde in einer Wohnung an der St. Jabob-Strasse in Muttenz BL ein Mann in apathischem Zustand aufgefunden. Laut der Polizei Basel-Landschaft konnte er geborgen und in ein Spital gebracht werden. Bei der anschliessend durchgeführten Messung wurde ein «massiv erhöhter Wert von Kohlenmonoxid» gemessen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.