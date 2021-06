Zeugenaufruf - Mann mit Messer verfolgt zwei Frauen auf dem Heimweg 

Als die Frauen den Mann bemerkten, riefen sie umgehend die Polizei. In der Folge flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Frauen von einem unbekannten Mann auf ihrem Nachhauseweg in Muri verfolgt.

In Muri wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Frauen von einem unbekannten, weissen Mann verfolgt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Frauen, 21- und 22-jährig, waren zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr vom Bahnhof in Richtung Kirchmatt auf dem Nachhauseweg. Dabei sahen sie bei der Seetalstrasse einen Mann, welcher auf dem Weg Zeitungen verbrannte.