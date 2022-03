David Bennett : Mann mit Schweineherz stirbt – Ärzte sehen trotzdem Erfolg

Münchner Herzchirurgen werten die erste Transplantation eines Schweineherzens auch nach dem Tod des Patienten als grossen Erfolg. Die Forschung wird unvermindert fortgesetzt.

Münchner Herzchirurgen werten die erste Transplantation eines Schweineherzens auch nach dem Tod des Patienten als grossen Erfolg. Dass der 57 Jahre alte Mann angesichts seiner Vorerkrankungen und zusätzlicher Komplikationen zwei Monate überlebt habe, sei ein sehr gutes Ergebnis, erläuterten die Chirurgen Bruno Reichart und Paolo Brenner vom Klinikum Grosshadern der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) am Donnerstag in München der Deutschen Presse-Agentur.

Reichart und Brenner zählen mit dem Tiermediziner Eckhard Wolf vom Gene Center der LMU zu den weltweit führenden Teams bei der Forschung mit tierischen Spenderorganen. Der 57-jährige David Bennett, dem Anfang Januar in den USA als weltweit erstem Patienten ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt worden war, war am Dienstag gestorben, wie das Universitätsklinikum in Baltimore am Mittwoch mitgeteilt hatte.