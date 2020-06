Mehrere Personen schlugen Alarm

Mann mit Skalpell sorgt Unterägeri ZG für Polizeieinsatz

Ein psychisch angeschlagener Mann war mit einem Skalpell in der Hand im öffentlichen

Raum unterwegs und hat sich selbst leichte Verletzungen zugefügt.

An der Zugerstrasse in Oberägeri ZG sorgte ein Mann mit einem Skalpell für Aufsehen. Er schnitt damit selber. Mehrere Personen alarmierten am Montag die Polizei.

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr, gingen bei der Einsatzleitzentrale

der Zuger Polizei mehrere Meldungen ein, dass in Oberägeri ein Mann mit einem Messer

unterwegs sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten den signalisierten Mann kurze

Zeit später in Unterägeri an der Zugerstrasse antreffen, teilte die Polizei am Dienstag mit.