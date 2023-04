Basel: Mann mit Stange niedergeschlagen und ausgeraubt 

In der Markgräflerstrasse wurde auf Höhe der Mülheimerstrasse am Sonntagmorgen ein Mann (53) Opfer eines Raubüberfalls.

In Basel wurde am Sonntagmorgen ein Mann überfallen und dabei verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der 53-Jährige kurz nach 2 Uhr morgens in der Markgräflerstrasse unvermittelt von zwei Unbekannten angegangen. Einer der Männer habe das Opfer mit einer Stange niedergeschlagen. In der Folge raubten ihm die Täter Portemonnaie und Rucksack und flüchteten in unbekannte Richtung.