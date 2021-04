In der Nacht auf Sonntag kam es an der Langstrasse im Zürcher Kreis 4 zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde dabei ein Mann mit einer Stichwaffe erheblich verletzt. Der 59-Jährige musste durch die Sanität ins Spital gebracht und dort notoperiert werden. Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren wurden festgenommen.



Personen, die Angaben zum Vorfall vom Sonntag zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr an der Langstrasse zwischen der Brauerstrasse und der Dienerstrasse, nahe der Piazza Cella machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11 zu melden.