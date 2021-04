Am Donnerstag kurz nach 10 Uhr meldete eine 61 Jahre alte Schweizerin, dass sie mit ihrem Ex-Partner eine Auseinandersetzung gehabt habe und dieser nun verletzt sei. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte trafen am Einsatzort nebst der Melderin einen 66-jährigen Schweizer mit Schnittwunden am Hals an. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Spital gefahren.