Es ist nicht so, wie es scheint

Mann mit Stirnlampe sorgt für wilde Spekulationen

Die Polizei Konstanz berichtet in einem aktuellen Facebook-Post über einen kuriosen Fall eines Mannes mit einer Stirnlampe. Dieser wurde auf Facebook für einen Einbrecher gehalten. Ein Trugschluss.

Konstanz (D), 23.05.2020: Ein unbekannter Täter versuchte sich am Samstagabend gegen 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt in den Tresorraum einer Bankfiliale am Benediktinerplatz in Konstanz zu verschaffen. Dabei gab er vor, Wartungsarbeiten durchführen zu müssen. Als er von Zeugen angesprochen wurde, bedrohte er sie mit einem Hammer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz zu melden.

«Ein aktueller, etwas kurioser Fall aus Villingen zeigt mal wieder deutlich, dass man sich beim Verdacht auf Straftaten lieber an die Zuständigen – nämlich die Polizei – wenden sollte und nicht an die Schwarmintelligenz in den sozialen Medien», schreibt die Polizei Konstanz am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite. Doch was war passiert? Offenbar hatten besorgte Bürger in den vergangenen Tagen in einem Ortsteil in Villingen (DE) einen Mann beobachtet, der frühmorgens gegen 3 Uhr mit einer Stirnlampe von Haus zu Haus ging.