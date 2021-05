Verfolgungsjagd in Winterthur - 21-Jähriger flüchtet vor Polizei, diese gibt Schuss ab

Ein stark betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Winterthur für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)

Aufruhr in Winterthur-Seen. Die Stadtpolizei hat in der Nacht auf Sonntag einen 21-jährigen Mann festgenommen und ein Sturmgewehr sichergestellt. Der stark angetrunkene Schweizer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Er wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt.