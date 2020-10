Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde am Freitagabend ein 39-Jähriger verhaftet. Er soll einen 30-Jährigen im Zürcher Kreis 1 mit einem Messer angegriffen und verletzt haben.

Am 15. Oktober um 17 Uhr erschien ein verletzter, 30-jähriger Mann bei einer sozialen Einrichtung in der Stadt Zürich. Dort wurde er erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Er gab gegenüber den Einsatzkräften der Stadtpolizei Zürich an, dass er sich zuvor am Sihlufer zwischen der Gessnerbrücke und der Militärbrücke aufgehalten habe. Dort sei er durch einen unbekannten Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden.