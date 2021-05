Baum auf Toitoi gestürzt : Mann muss dringend aufs WC – wenig später muss die Feuerwehr kommen

Ein Parkbesucher in den USA musste dringend aufs WC. Während des dringenden Geschäfts stürzte ein Baum um – und fiel ausgerechnet auf das Toilettenhäuschen.

Ein Mann besuchte den Little Round Top in Gettysburg an einem stürmischen Tag.

Wegen eines dringenden Geschäfts ist ein Mann auf einem historischen Schlachtfeld in den USA in Not geraten. Ein Baum sei in Gettysburg vom Sturm umgerissen worden und habe den Mann in einem mobilen Toilettenhäuschen auf dem Little Round Top eingeschlossen, einem wichtigen Schauplatz der Bürgerkriegsschlacht von 1863, teilte die Freiwillige Feuerwehr von Barlow auf Facebook mit.