Mit Kücken gelockt : Mann muss Land verlassen, nachdem er sich an 13-jähriger Nachbarin vergriff

Ein 55-Jähriger wurde der sexuellen Handlung mit einem Kind schuldig gesprochen. Der Mann, der Vater und Grossvater ist, wird des Landes verwiesen.

Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau in Burgdorf musste sich am Mittwoch ein Mann verteidigen.

Vor dem Regionalgericht in Burgdorf wurde am Mittwoch ein 55-jähriger Mann wegen sexueller Handlung mit einem Kind schuldig gesprochen. Der Südländer soll sich im Sommer 2019 an einer 13-jährigen Nachbarin vergriffen haben. Gemäss der Darstellung der Staatsanwaltschaft hatte der Mann dem Kind Kücken vor seinem Haus gezeigt und es danach am Arm gepackt und in seine Wohnung gezerrt. Dort soll der Berufstätige das Mädchen am Hals geküsst, und es unsittlich berührt haben. Erst als das Kind gesagt habe, sie müsse gehen, habe er aufgehört. Die Staatsanwaltschaft verlangte, dass der zweifache Vater und Grossvater von drei Kindern zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Busse von 3000 Franken verurteilt werde. Zudem wurde ein Landesverweis über sechs Jahre verlangt.