Er nannte ihn «Jimmy» : Mann muss quälend lange sechs Jahre mit einem Penis am Arm leben

Der 47-jährige Malcolm MacDonald ist nach einer Operation endlich von seinem Leiden erlöst worden. Sein Penis ist nun wieder an der Stelle, welche die Natur dafür vorgesehen hat.

In einer neunstündigen Operation wurde der Penis des 47-jährigen Malcolm MacDonald erfolgreich an die Stelle transplantiert, welche die Natur dafür vorgesehen hat. (Symbolbild)

In einer neunstündigen Operation ist das Genital an die dafür vorgesehene Stelle transplantiert worden.

In einem medizinischen Verfahren wurde ein neuer Penis am Arm des 47-Jährigen geformt.

Malcolm MacDonald kann endlich wieder ein normales Leben beginnen. «Kannst du dir vorstellen, sechs Jahre deines Lebens mit einem Penis am Arm zu verbringen? Es war ein Albtraum, aber jetzt ist er weg – der kleine Mistkerl», sagt der 47-Jährige gegenüber der Boulevardzeitung « Sun ». Den «kleinen Mistkerl» hat MacDonald eigentlich auf den Namen «Jimmy» getauft. In einer neunstündigen Operation wurde der Penis nun erfolgreich an die Stelle transplantiert, die die Natur dafür vorgesehen hat. Eine implantierte Penispumpe soll dafür sorgen, dass MacDonald künftig wieder Geschlechtsverkehr haben kann.

Er flüchtete sich in Alkohol

In Folge dieses traumatischen Erlebnisses verlor er das Selbstvertrauen, flüchtete sich in den Alkohol und fühlte sich nicht mehr als ganzer Mann. «Mein Leben fiel auseinander. Ich mied Familie und Freunde», sagte MacDonald. Die einzige Hoffnung für den Briten war Professor David Ralph vom Londoner University College Hospital. Der Experte für Phalluskonstruktion erklärte MacDonald ein Verfahren, bei dem ein Penis an seinem Arm geformt werden kann. Ausgewachsen werde das neue Genital an die richtige Stelle transplantiert.



Doch es kam immer wieder zu Verzögerungen – eine der letzten Operationen musste dann im April 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. So wurden aus den geplanten zwei quälend lange sechs Jahre.