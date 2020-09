An der Grenze zu Frankreich kam es am Samstagabend in Basel zu einer Verfolgungsjagd. Die Grenzwache setzte einem Autofahrer nach, der versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Am Samstag gegen 19.45 Uhr wurde ein 22-jähriger Deutscher festgenommen, nachdem er versucht hatte, vor der Grenzwache zu fliehen. Die Beamten hatten sein Auto im Horburgtunnel in Basel registriert und wollten es kontrollieren, doch der Mann gab Gas. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte, fuhr der Mann auf der Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise platten Reifen. In der Friedrich-Miescher-Strasse konnte sich ein Passant nur noch durch einen Sprung ins Gebüsch vor dem Fluchtauto retten.