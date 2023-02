Obergericht Zürich: Mann muss wegen Vergewaltigung von Ehefrau für fünf Jahre ins Gefängnis

Ein schwerer Fall von häuslicher Gewalt ist am Montag vor dem Obergericht verhandelt worden. Ein heute 36-jähriger Schweizer aus dem Zürcher Oberland soll im Dezember 2020 in der ehelichen Wohnung seine Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie anschliessend vergewaltigt haben – im selben Bett, in dem gleichzeitig die beiden gemeinsamen kleinen Töchter schliefen. Der Grund: Die Frau wollte sich von ihm scheiden lassen, und er drohte, sie «kaputtzumachen». Die Polizei verhaftete den Mann noch gleichentags, und er sass einen knappen Monat im Gefängnis.

«Sie ist doppelspurig gefahren»

«Ich wollte meine Frau nie töten», sagt der in der Versicherungsbranche tätige Beschuldigte am heutigen Prozess vor dem Obergericht. «Ich wollte sie lediglich zur Rede stellen, warum sie doppelspurig fährt und mich für einen anderen abservierte.» Es habe ihn «genervt», dass sie den neuen Partner so schnell in die Wohnung mitbrachte. Er habe das Rüstmesser mitgenommen, um sich selbst umzubringen. Auch die Vergewaltigung bestreitet er. «Wir hatten einvernehmlichen Sex.» Nachher sei es zum Streit gekommen und er habe sie geschlagen. «Ich habe in jener Nacht Alkohol und Kokain genommen», begründet er die Tat.