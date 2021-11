Wales : Mann nach 50 Stunden aus tiefster Höhle Grossbritanniens gerettet

Es eine schlimme Vorstellung für viele: Mehr als zwei ganze Tage sitzt ein Höhlengänger verletzt fest, bevor er gerettet werden kann.

Die Rettungskräfte, hier am Eingang des Ogof Ffynnon Ddu Höhlenystems, arbeiteten in Schichten, um die Rettung des Mannes zu ermöglichen.

Mit einer dramatischen Rettungsaktion ist ein Mann nach rund 54 Stunden aus einer Höhle in Wales befreit worden. Nach seinem Sturz am Samstag, bei dem er sich verletzt habe, sei der Mann am Montagabend aus dem 62 Kilometer langen Höhlensystem Ogof Ffynnon Ddu nahe der Ortschaft Penwyllt gebracht worden, teilte die örtliche Höhlenrettungsorganisation SMWCRT in der Nacht zum Dienstag mit.